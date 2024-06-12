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最終値下げ roselia 限定 ピック
商品番号 A67152012304
商品名

最終値下げ roselia 限定 ピック
ブランド名 イーエスピー
特別価格 税込 33,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BanGDream！のroselia1stsingle「BLACKSHOUT」の購入特典抽選ピック及びroselia1stlive「rosenlied」ライブのピックとなります。コロナ禍でライブのモチベがなくなりバンドリ界隈から離れるため出品することに致しました。状態の詳細な画像は言っていただければ載せますのでコメントお願いします。バラ売りは今のところ考えておりません素人管理、またライブ使用のピックですの完品をお求めの方は御遠慮ください。#roselia#ロゼリア#バンドリ#BanGDream#ポピパ#raiseasuiren#Ras#rosenlied#ESP
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