

グレッチスネア 60s 4105 ホワイトマリンパール - 打楽器



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Gretsch '50s Floor Show 4153 White Marine Pearl

ご覧頂きありがとうございます。Gretschの60年代のスネア、「4105」14インチです。有名な4157の6テンションバージョンで、カバリングはホワイトマリンパールです。▼状態両面ともオリジナルのダイキャストフープかと思われます。シェルの割れ、カバリングの目立った傷や剥がれなどは見受けられません。打面側のフープに、一部内側に少し曲がっている箇所がありますが演奏上特に問題ありませんでした。内部ペーパーにモデルとシリアルナンバーが確認できます。オーバーサイズではなく、どのヘッドも問題なく装着できます。年代、状態と共に現存数も少なく、貴重な物かと思われます。ヴィンテージ品ということをご理解の上、ご購入お願いいたします。ludwigslingerlandrogerszildjianpaisteistanbulbosphorusrolandpearltamayamaha