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商品詳細
BOSSME-80マルチエフェクター5年ほど前に新品で購入した物です。動作や音に不具合ないのですが引っ越しのために出品します。ノイズ等入らず、フットペダルも問題なく動作します。外箱・取扱説明書、またACアダプタ、エフェクターケースは付属致しません。ご了承ください。また、取扱説明書はBOSSの公式サイトからPDFでダウンロードできます。2年ほど使用したものですのですが、添付した写真の通り目立った傷や汚れはないかと思います。ME-80BOSSME-80BOSS#BOSS#ME_80
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