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BOSS ME-80
商品番号 R71159016375
商品名

BOSS ME-80
ブランド名 ボス
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOSSME-80マルチエフェクター5年ほど前に新品で購入した物です。動作や音に不具合ないのですが引っ越しのために出品します。ノイズ等入らず、フットペダルも問題なく動作します。外箱・取扱説明書、またACアダプタ、エフェクターケースは付属致しません。ご了承ください。また、取扱説明書はBOSSの公式サイトからPDFでダウンロードできます。2年ほど使用したものですのですが、添付した写真の通り目立った傷や汚れはないかと思います。ME-80BOSSME-80BOSS#BOSS#ME_80
http://narcologia.ru/goods/enquire427389.html
http://narcologia.ru/goods/response912842.html
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