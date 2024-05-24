BLACKPINK ミニトートバッグ/WORLD TOURグッズブラックピンク

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BLACKPINKWORLDTOUR[BORNPINK]JAPANグッズミニトートバッグ【商品詳細】待望の『BLACKPINKWORLDTOUR[BORNPINK]JAPAN』！追加アイテムとして、大好評の「トートバッグ」のミニサイズが登場。通常サイズのトートバッグからクオリティそのままに完成しました！ウエットスーツにも使われる、水に強く丈夫なネオプレーンという生地を採用しています。日本オリジナルのツアータイトルデザインが片面にプリントされていますので、シーンに合わせて表にする面を変えて楽しんでくださいね☆持ち手のテープには、BLACKPINKロゴが織りで再現されています。「トートバッグ」とセットで持つのも良し、必要最低限のものだけ持ってお出かけしたい方にも丁度良い大きさです。うちわとペンライトも入る大きさです♪【サイズ】■本体：約高さ210mm×横幅270mm×マチ140mm■持ち手：約幅37mm×全長450mm【素材】■本体：ポリエステル＋EVA■持ち手：ポリエステル※送料の関係上、袋のまま折り目がつかない程度に軽く2つ折りにして、ゆうパケットプラスの箱に入れてお送りします。☆他にもいろいろ出品しています。その他の出品もぜひご覧ください☆#BLACKPINK#ブラックピンク#JISOO#JENNIE#ROSÉ#LISA#ジス#ジェニー#ロゼ#リサ#BORNPINK#ライブ#ドーム#ワールドツアー#グッズ#アーティストグッズ#ミニトートバッグ#トートバッグ#Tシャツ#大阪限定#フェイスタオル#バスタオル#ポーチ#バッグ#POUCH#化粧ポーチ#小物入れグッズ種類···その他