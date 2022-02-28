BBM Authentic Collection 興梠慎三 サイン

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【商品に関して】タイトル表記の通りでございます。BBMAuthenticCollection 2009 興梠慎三家族の不用品を整理していて出てきたものですが、当時貰った家族も価値等を知らずに受け取っているため相場感は不明です。そもそも相場があるものかも不明ですが、違う選手のもので似たようなものが新品￥50,000-￥88,000となっていたので、ざっくり価格設定しています。そのため値段交渉はお受けします。後で割安だと気づいてもキャンセルしたり、再出品して価格上げたりはしませんので、安いと思ったらそのまま購入してください。【ご購入前・コメント前に】・自宅保管品につき品質の保証は出来かねますのでご了承の上、お買い求めください。・専用出品はお断りしております。専用出品の依頼・過度な値引き要求は即ブロックさせて頂きます。【発送に関して】・発送は匿名配送の「らくらくメルカリ便」を予定してます。・配送日時指定はできません。・スムーズなお取引を心がけていますが、会社員のため多少遅れる場合があります。予めご了承ください。