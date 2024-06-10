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新品 希少‼️大谷翔平 2023 オーナメント フィギュア　エンゼルス
商品番号 V59156462446
商品名

新品 希少‼️大谷翔平 2023 オーナメント フィギュア　エンゼルス
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品情報■大谷翔平ホールマーク2023オーナメントフィギュアエンゼルスベースボールMLBAngelsShoheiOhtaniOrnament・状態：新品未開封■サイズ詳細（単位：cm）■・横：11・高：11・幅：5コレクターも多いホールマーク社製のクリスマスツリー用に飾る人気オーナメント　アメリカ2023年シリーズ　大谷翔平選手の初登場のコレクタブルアイテム　ボックスには正規品を証明する野球ボールデザインのシリアル番号がプリントされたMLBオーセンティックシールが貼られれています。
http://narcologia.ru/goods/competitive974581.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric827245.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming561692.html

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