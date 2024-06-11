四季棗　湖斎　茶道具懐石鵬雲斎坐忘斎淡々斎即中斎而妙斎七事式水屋道具炭道具香道具

未使用に近い状態の木製本漆 四季棗です。中村湖斎の作品で、共箱入りです。 鶴蒔絵甲赤棗、黒真塗春草蒔絵吹雪、白漆干網蒔絵中棗、溜塗秋草蒔絵金輪寺茶器の四種セットです。外側には多少のスレ、曇りかございますが、目立たない程度て使用には問題ないかと思います。中棗と金輪寺の内側底に小さな点がございます。傷みではなく、シミだと思います。ワレ、カケ等の傷みはございません。中古品としては美品だと思いますが、個人保管である事へのご理解をお願い申し上げます。送料無料、らくらくメルカリ便での発送を予定しております。#利休#宗旦#仙叟#玄々斎#円能斎#淡々斎#鵬雲斎#坐忘斎#惺斎#即中斎#而妙斎#猶々斎#表千家#裏千家#大西#永楽#茶道具#大徳寺#懐石道具#華道#花瓶#陶器#風炉#骨董#鉄瓶#南部鉄器#金#乾山#真葛#酒井田柿右衛門#今右衛門#友湖#西陣織#徳斎#伊万里#九谷#鍋島#京焼#京都#人間国宝#相国寺#陶芸#香道具#香道#香炉#風炉#七事式#茶事#夜咄#アンティーク#志野流#遠州#不昧#濃茶#薄茶#浜田庄司#井上萬ニ#小林太玄利休 宗旦 仙叟 玄々斎 円能斎 淡々斎 鵬雲斎 坐忘斎 惺斎 即中斎 而妙斎 猶々斎 表千家 裏千家 大西 永楽 茶道具 大徳寺 懐石道具 華道 花瓶 陶器 風炉 骨董 鉄瓶 南部鉄器 金 乾山 真葛 酒井田柿右衛門 今右衛門 友湖 西陣織 徳斎 伊万里 九谷 鍋島 京焼 京都 人間国宝 相国寺 陶芸 香道具 香道 香炉 風炉 七事式 茶事夜咄 アンティーク 志野流 遠州 不昧 濃茶 薄茶 浜田庄司 井上萬ニ 小林太玄



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