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aespa エスパ ペンライト
商品番号 R84040798454
商品名

aespa エスパ ペンライト
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ライブで1度使用しました！ペンライト本体に目立った傷や汚れ等はございません。点灯確認済みです。※乾電池は同封しておりません。即購入OKです！即日発送可能です！ご検討よろしくお願いします。#aespa#ペンライト
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