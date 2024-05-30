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リザードンex sr PSA10
商品番号 O84542810520
商品名

リザードンex sr PSA10
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

暗所にて防湿庫に入れて保管してます。PSAケースに入ったまま濡れ折れ対策して発送します。こちらは自分でPSA鑑定に出したもので確実に正規品になります。検索用シャイニースターV、ポケモンカード、ポケカ拡張パック、シールド、ソードVMAX、サポート、トレーナーUR、HR、プロモイーブイヒーローズ、ドリームリーグ蒼空ストリーム、クレイバースト25thANNIVERSARYCOLLECTIONVMAXクライマックス、スノーハザードユウリ、リザードン、ミュウ、ピカチュウ、saカトレア、ギラティナ、ルギア、マリィ、ルチアかんこうきゃく、シロナ、リーリエ、ナンジャモアセロラ、ソニア、セレナ、ex、sv、グルーシャエリカ、151、サカキ、黒炎の支配者スカーレット、バイオレット、まとめ売りポピー、オモダカ、レイジングサーフ、チリ、ジラーチ、グラードン、ガブリアス
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