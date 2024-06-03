ポケモンカードまとめ売り！　ミュウex SR UR 基本エネルギー（ちょう）UR

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商品詳細
ポケモンカード151ミュウexSRミュウexUR基本エネルギー（ちょう）UR計3枚コメント無し即購入OK【状態について】パック開封後スリーブに入れ保管してあります。目立つ傷や汚れは無いです。あくまでも素人判断です。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※新品未使用ですが151は裁断が荒く初期傷が多いパックとなっております為、ご購入の際は慎重にお願い致します。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※状態等は写真にてご確認お願い致します。希望あれば写真追加致します。神経質な方はご購入をお控えください。トラブル防止のため、プレイ用としてお考え下さい。返金・返品交換、キャンセル等はお受けできません、ご了承ください。濡れ、曲げ防止をして発送致します。（3枚目写真確認お願いします。）#ポケモンカード#Vユニ#バラ#star#ポケカ#スペシャルアート#SA#シャイニースター#イーブイヒーローズ#バラ#フュージョンアーツ#ボルテッカー#タイムゲイザー#スターバース#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#トリプレットビート#バイオレットex#スカーレットex#スノーハザード#クレイバースト#151
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