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Shure 565SD U.S.A製　マイク
商品番号 K46435902652
商品名

Shure 565SD U.S.A製　マイク
ブランド名 シュア
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧いただきありがとうございます。以下、商品詳細になります。【商品】・Shure565SD【状態】・こちら中古品となります。細かい傷などもございますのでご了承下さい。(グリルに凹みが見られます。画像からご確認お願いいたします。)・出品にあたり簡単な音出し確認のみ行っております。【配送】・匿名配送での発送を予定しております。※ご購入をお考えの方は画像含めご確認頂き、NC/NRのご対応をお願い致します。何かありましたらコメント欄、ご質問からお願い致します。なるべく早く発送出来るよう心がけておりますので、宜しくお願い致します。
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