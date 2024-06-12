ポップンミュージック　下敷き　3枚セット

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状態について3枚とも外袋未開封の未使用品です。どれも外袋はヨレ、シワ、ひょうめんにスレやわずかに汚れがあります。オレンジ色の下敷きの裏面本体に汚れがあります。未開封の為クリーニング出来ませんのでそのままです。当時アニメイトで購入し年数が経過したグッズになります。状態にご理解とご了承頂ける方のみ購入をご検討ください。まとめてお譲りしたい為、バラ売りはいたしません。厚紙両面補強と水濡れ防止をして発送いたします。pop’nmusicpop’nポップンコナミKONAMIこなみるく音ゲーしたじきミニ下敷き下じきMZDタイマーポエットユーリ