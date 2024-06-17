名探偵ピカチュウ プロモ　さぐる

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商品詳細
新品/未開封の物になります。プロモーションカードです。映画のパンフレットに付いていたものを剥がしたので外側のビニールにテープの跡はありますがカード自体は良い状態だと思います。質問などありましたらコメントでお願いします。即購入OK!返品.返金.発送上のトラブルなど受け付けませんのでご了承ください。#ポケモン#ポケモンカード#新品未開封#名探偵ピカチュウ#プロモカード#映画
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