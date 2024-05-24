

電子ピアノ ORIGINAL BASIC×ローランド 高低自在椅子・ヘッドホン付属 ダークローズウッド OBRP107 [88鍵盤] 電子ピアノ ORIGINAL BASIC×ローランド 高低自在椅子・ヘッドホン付属 ダークローズウッド OBRP107 [88鍵盤]



SHEIRIN 電子ピアノ 88鍵盤 カバー 人気 スタンド ランキング 電しピアノ やすい 初心者 セット 楽器 本体 シンプル 入門 タッチ本物 ペダル付き MIDI 台 リアル SR-F200 (白) SHEIRIN 電子ピアノ 88鍵盤 カバー 人気 スタンド ランキング 電しピアノ やすい 初心者 セット 楽器 本体 シンプル 入門 タッチ本物 ペダル付き MIDI 台 リアル SR-F200 (白)



SHEIRIN 電子ピアノ 88鍵盤 ハンマーアクション 引き出しピアノ カバー スタンド リアルタッチ ランキング 人気 ペダル 初心者 楽器 やすい SR-PH80 SHEIRIN 電子ピアノ 88鍵盤 ハンマーアクション 引き出しピアノ カバー スタンド リアルタッチ ランキング 人気 ペダル 初心者 楽器 やすい SR-PH80



CASIO ポータブル電子ピアノ CDP-S110WE / ホワイト CASIO ポータブル電子ピアノ CDP-S110WE / ホワイト



YAMAHA SCLP-7350 DA 電子ピアノ 88鍵盤 ヤマハ SCLP7350【配送設置 ... YAMAHA SCLP-7350 DA 電子ピアノ 88鍵盤 ヤマハ SCLP7350【配送設置 ...



電子ピアノ Fシリーズ ライトオーク F701-LA [88鍵盤] 電子ピアノ Fシリーズ ライトオーク F701-LA [88鍵盤]



島村楽器×KAWAI 最新コラボ電子ピアノ「CA9900GP」｜島村楽器 横浜 ... 島村楽器×KAWAI 最新コラボ電子ピアノ「CA9900GP」｜島村楽器 横浜 ...



KIMFBAY 電子ピアノ 88鍵盤 ハンマーアクション midi デジタルピアノ の電子ピアノ シンプル 人気 薄い セット おしゃれ Digital Piano 初心者 小型 子供 ペダル付き 持ち運び タッチ本物 ホームユース KIMFBAY 電子ピアノ 88鍵盤 ハンマーアクション midi デジタルピアノ の電子ピアノ シンプル 人気 薄い セット おしゃれ Digital Piano 初心者 小型 子供 ペダル付き 持ち運び タッチ本物 ホームユース



電子ピアノ】Roland （ローランド）グランド型電子ピアノ『GP-3 ... 電子ピアノ】Roland （ローランド）グランド型電子ピアノ『GP-3 ...



電子ピアノスターターキット／GO：PIANO 電子ピアノスターターキット／GO：PIANO



電子ピアノ ロールアップピアノ 49鍵盤 持ち運び (スピーカー内蔵) ピアノマット ロールピアノ ピアノ ロールアップ 折畳 手巻きピアノ 高音質スピーカー ポータブル コンパクト電池 くるくる巻ける 電子ピアノ ロールアップピアノ 49鍵盤 持ち運び (スピーカー内蔵) ピアノマット ロールピアノ ピアノ ロールアップ 折畳 手巻きピアノ 高音質スピーカー ポータブル コンパクト電池 くるくる巻ける



レンタル] KORG B2 電子ピアノ ブラック [ダンパーペダル、譜面立て ... レンタル] KORG B2 電子ピアノ ブラック [ダンパーペダル、譜面立て ...



電子ピアノ ホワイトアッシュ調仕上げ YDP-S35WA [88鍵盤] 電子ピアノ ホワイトアッシュ調仕上げ YDP-S35WA [88鍵盤]



D1 ステージピアノ、電子ピアノ D1 ステージピアノ、電子ピアノ



CASIO 電子ピアノ PX-S7000HM / ハーモニアスマスタード CASIO 電子ピアノ PX-S7000HM / ハーモニアスマスタード

種類···CASIO電子ピアノpriviaPX760 説明書、楽譜、電子ケーブル付き趣味程度で数回使用したのみで綺麗な状態です。ペダルは未使用で購入当初のカバー付きです。写真最後は自動再生曲リストヘッドホンジャック2本あり 録音機能あり。☆以下仕様鍵盤88鍵盤、3センサースケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ（象牙調・黒檀調鍵盤）タッチレスポンス感度設定3種類、オフ音源マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR最大同時発音数128音色18内蔵音色：グランドピアノ〔Concert（コンサート）、Modern（モダン）、Classic（クラシック）、Mellow（メロウ）、Bright（ブライト）〕、エレクトリックピアノ1、エレクトリックピアノ2、FMエレクトリックピアノ、60'sエレクトリックピアノ、ハープシコード、ビブラフォン、ストリングス1、ストリングス2、パイプオルガン、ジャズオルガン、エレクトリックオルガン1、エレクトリックオルガン2、ベース（LOWER) ※「ベース（LOWER）」は、スプリット機能使用時の低音域専用です。演奏スタイルレイヤー、スプリットデジタルエフェクトリバーブ（4種）、コーラス（4種）、ブリリアンス、DSP（一部の音色に組込み済）内蔵曲コンサートプレイ（10曲） / ミュージックライブラリー（60曲）レッスン機能パートオン/オフ（レッスンパート：右手/左手）メトロノーム0、1～9拍子（テンポ可変[四分音符]＝20～255）録音機能2トラック、1曲、合計約5,000音符、リアルタイム録音／再生その他の機能／主な特長・グランドピアノボタン（Concert、Modern）、エレクトリックピアノボタン・デュエット機能・メトロノーム・音律（プリセットスケール）：平均律＋16種類・ストレッチチューン（ピアノ音色に組み込み）・オクターブシフト・操作ロック・スライド式鍵盤カバー・オートパワーオフトランスポーズ25段階（－12半音～0～＋12半音）チューニングコントロールA4＝415.5Hz〜440.0Hz〜465.9Hzペダル3本（ダンパー、ソフト、ソステヌート）、ハーフペダル（ダンパー）対応