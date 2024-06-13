新品 ギターストラップ Steph TTC756 ブラック　レザーストラップ

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[新品] ギターストラップStephTTC-756TwoToneCowhide/ブラックレザーストラップ（トップ：フルグレイン・カウハイド/バック：スエード）MadeinCANADA.カナダの革製品メーカー「Stephステフ」のギターストラップです。Steph社は2021年に惜しまれつつ廃業となり、当方におきましても在庫保有分のご案内をもちまして販売終了となります。トップにフルグレインのカウハイド、バックに肌触りの良いナチュラルスエードを使用。とてもしなやかで柔らかなストラップです。※トップ生地（フルグレインレザー）の性格上、キズ・シワがございます。※バック生地（スエード生地）の性格上、生成の過程にて生地表面を削りますため、特にご購入時当初におきましては量の多少はございますが生地の起毛の間にスエード生地粉末が付着しております。※お買い上げ後にお届けしますのは、掲載いたしました写真の商品でございます。ですが当方の撮影環境の都合、色や質感に関しましては実物を適切に表せていない場合がございます。以上、予めご了承の上にてご検討願います。長さ：1280～1460mm（ホール間；おおよその実測値）幅：55mm（おおよその実測値）※当方のご案内します品の画像および商品説明文を無断で転用して案内されています（ヤフオクID：ayxaj49910/PayPayフリマID：awdw）が、当方とは全く関係がございません。