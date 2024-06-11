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茶道具　人間国宝　釜師　高橋敬典作　利休好　萬代屋釜　共箱　M　R4648B
商品番号 T45482895556
商品名

茶道具　人間国宝　釜師　高橋敬典作　利休好　萬代屋釜　共箱　M　R4648B
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 9,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約１９cm　幅約２３．５cm×約２０cm　重さ約２．７７kg環は附属していません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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