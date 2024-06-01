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BOSS CE-1
商品番号 O59135361124
商品名

BOSS CE-1
ブランド名 ボス
特別価格 税込 34,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

十年以上前に中古で購入しましたが、今は使用してないため断捨離で出品します。レッチリのジョンフルシアンテが使用してることで有名なBOSSCE-1です。ビンテージコーラスの名機。動作確認済み10/21追記　各つまみガリなどなく動作良好です。裏ネジ一本欠落してます。ヴィンテージ品のためご理解頂ける方のみでお願いいたします。NCNRでお願いします。#boss#JohnFruciante#ジョン・フルシアンテ
http://narcologia.ru/goods/ordering845879.html
http://narcologia.ru/goods/providence273394.html
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