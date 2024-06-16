バスカーズ ジャズベース 純正ソフトケース付

こちらはバスカーズ製ジャズベースになります。島村楽器のオリジナルブランドで新品価格3万円程の入門用のベースになります。楽器屋のオリジナルブランドと言うこともあり、低価格帯のベースにしては作りもよく長くお使い頂ける１本かと思います。ブラックカラーのマッチングヘッド、ミラーピックガードでステージ映え間違いなし！ピックガードには保護用のビニールがまだ残っております。ネックが逆反りだった為調整しております。新品の楽器でも調整が必要な個体もある為安心してご使用出来ます。純正ソフトケース付属致します。種類···エレキベース