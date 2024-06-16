  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
バスカーズ ジャズベース 純正ソフトケース付
商品番号 G60357302915
商品名

バスカーズ ジャズベース 純正ソフトケース付
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

こちらはバスカーズ製ジャズベースになります。島村楽器のオリジナルブランドで新品価格3万円程の入門用のベースになります。楽器屋のオリジナルブランドと言うこともあり、低価格帯のベースにしては作りもよく長くお使い頂ける１本かと思います。ブラックカラーのマッチングヘッド、ミラーピックガードでステージ映え間違いなし！ピックガードには保護用のビニールがまだ残っております。ネックが逆反りだった為調整しております。新品の楽器でも調整が必要な個体もある為安心してご使用出来ます。純正ソフトケース付属致します。種類···エレキベース
http://narcologia.ru/goods/subtropical539201.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei555871.html
http://narcologia.ru/goods/choice583185.html

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru