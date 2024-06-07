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商品詳細
#天野喜孝#アールビバン#絵画《作家名》天野喜孝《作品名》翔～しょう～《技法》リトグラフ《エディション》15/200《額寸・画寸》115.5cm×85.7cm・88.3cm×58.3cm《額の状態》裏面上部に日焼け、シミあり(画像４・５）《作品保証書》無し《輸送箱》付属（汚れあり）《黄袋》付属アールビバンで販売の版画です。菊地秀行の小説、『バンパイヤハンターＤ』の主人公・Ｄを描いた作品になります。飾る機会が無くなってしまったので、天野先生が好きな方に所有してもらえればと思います。輸送箱は汚れや痛みはありますが、作品には特に気になる傷などはありません。※喫煙無し、ペット飼育無し発送詳細愛知県から200サイズでの発送になります。ヤマト運輸予定#絵画#ファイナルファンタジー
http://narcologia.ru/goods/reinforcement240699.html
http://narcologia.ru/goods/procurement569933.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture152241.html
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完全最終値下げ)天野喜孝 翔～しょう～ リトグラフ アールビバン 品質 ...
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