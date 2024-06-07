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商品詳細
9月19日値下げ（10,000円→9,000円）9月20日値下げ（9,000円→8,500円）強化拡張パックポケモンカード151サンダーSAR強化拡張パックVSTARユニバースミュウツーSAR計2枚のセット売りです。マグネットローダーに入れて濡れ防止の上発送いたします。カードの状態は画像の2枚目以降をご確認下さい。目立った傷、汚れは確認できませんが神経質な方はご遠慮下さい。入手経緯：自引き保管方法：スリーブ、ローダーに入れて保管。 ミュウツーは観賞用として室内で保管。 サンダーは暗所で保管種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル
http://narcologia.ru/goods/update716795.html
http://narcologia.ru/goods/revamp827622.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation533024.html
【マグネットローダー付】サンダーSAR ミュウツーSAR
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