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【マグネットローダー付】サンダーSAR ミュウツーSAR
商品番号 T96456173079
商品名

【マグネットローダー付】サンダーSAR ミュウツーSAR
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

9月19日値下げ（10,000円→9,000円）9月20日値下げ（9,000円→8,500円）強化拡張パックポケモンカード151サンダーSAR強化拡張パックVSTARユニバースミュウツーSAR計2枚のセット売りです。マグネットローダーに入れて濡れ防止の上発送いたします。カードの状態は画像の2枚目以降をご確認下さい。目立った傷、汚れは確認できませんが神経質な方はご遠慮下さい。入手経緯：自引き保管方法：スリーブ、ローダーに入れて保管。　　　　　ミュウツーは観賞用として室内で保管。　　　　　サンダーは暗所で保管種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル
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