bbm 大谷翔平　2017 銀箔サイン

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商品詳細
bbm大谷翔平 銀箔サインとなっています。現在、メジャーリーグで二刀流で大活躍中、そしてWBCで日本優勝を導いた大谷翔平のカードは大変貴重なものです。今後、値段がより上がる可能性のある商品なのでこの機会に是非。完全美品ではないのでご了承ください。発送は安心安全メルカリ便で発送します。bbm大谷翔平コンボパッチサインメモラビリアカードwbc村上宗孝ヌートバー北海道日本ハムファイターズshoheiohtani
http://narcologia.ru/goods/protein818734.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford689473.html
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