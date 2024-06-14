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【buddix】Logo Mock Neck Tee LS White／Lサイズ
商品番号 T29928821990
商品名

【buddix】Logo Mock Neck Tee LS White／Lサイズ
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 5,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【即購入⭕️】◼︎最終お値下げにつき早い者勝ち☺︎✴︎24時間以内の発送可能＊即購入された方へお譲りします＊ホワイトのLは出回り少なめ異なるサイズを開封してサイズが合ったため、こちらは未開封のままお譲りします・新品未開封、未使用・タグ付・外への持ち出しもなく購入時点の状態です☺︎※お手元に届いたアイテムについては販売時点の初期状態としてご理解いただける場合のみ、ご購入ください◼︎サイズ・Lサイズ着丈72cm肩幅54cm身幅64.5cm　袖丈59cm・モックネックロングスリーブTシャツ◼︎発送について・軽く折りたたんで発送します・防水を施して梱包いたします※発送についてを含め、ご購入にあたってご一読いただきたい内容についてプロフィールもご確認くださいますようお願いいたします☺︎▽おまけ付ご希望の方には以下をお付けしますので購入後にメッセージにてお声掛けください☺︎①PANORAMAJET(CDOnly)②ChooChooTRAIN(CDOnly)＊①②いずれか、もしくは両方お付け可能＊シリアル、トレカなしの開封済の点ご了承下さい＊不要な場合はTシャツのみでも可能です#FANTASTICSファンタバディポップアップbuddixモックネックロングスリーブTシャツbttm
http://narcologia.ru/goods/enquire701689.html
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