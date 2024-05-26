グロッケン・折りたたみ式　鉄琴

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グロッケン折りたたみ式ソフトケース有りマレット2つ付きしばらく自宅で保管していた物です。グロッケン自体は比較的キレイだと思います。ケースはやや経年しています。約 56x33x13よろしくお願いいたします。★ご購入、コメントをご検討の方はお手数ですがプロフィール御一読よろしくお願いいたします。種類···グロッケン