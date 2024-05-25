B'z☆Pleasureライブ☆ツアーTシャツ

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TheFinalPleasureライブから5年ごとに開催されたHINOTORIまでの4枚のTシャツです。今年のTシャツもありますがまだそれは持っていようかと思います。ライブに一度だけきて洗濯して保管してありました。着る機会がないので断捨離も兼ねて出品します。即購入OKです。1枚3500円2枚6800円3枚10000円4枚12800円 バラ売りもします。経年品、中古品をご理解頂いた上ご購入下さい。自宅保管の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。人気グループ···B'z#B'z#IT’sSHOWTIME!!#GLOORYDAYS#ENDLESSSUMMER#HINOTORY#ツアーグッズ#ツアーTシャツ