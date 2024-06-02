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PEOPLE1 ベッドルーム大衆音楽 Ｔシャツ Ｌサイズ
商品番号 V14092109092
商品名

PEOPLE1 ベッドルーム大衆音楽 Ｔシャツ Ｌサイズ
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 4,999 円
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商品詳細

新品未開封もう販売されていないものです。ライブに行く機会がなく眠らせていました。レアだと思います。❁コメントなしでご購入頂いて大丈夫ですがコンビニ/ATM支払いをされる方はいつお支払いされる予定かご購入後“すぐに”メッセージでお知らせください！必ず期限内にお支払いください。ご連絡頂けない場合はメッセージでお尋ねします。お支払いの催促をする訳ではなく、期限内にお支払い可能か確かめたい為です。ご理解お願い致します。２つ折りしてらくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便で発送します。#PEOPLE1ピープルワンバンドアーティストバンドグッズバンドグッズ邦ロックビッグＴシャツ値下げ不可です。交渉はお控えくださいm(__)m
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