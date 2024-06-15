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Marshall MB30 オーバーホール済 完動品 レアなベースアンプ
商品番号 P76346656904
商品名

Marshall MB30 オーバーホール済 完動品 レアなベースアンプ
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自分で使用するために、楽器屋さんリサイクルチョップでは行わないレベルでお金も時間も掛けて予防保全的にメンテナンスを実施しました。末永くお使いいただけると思います。値段や外見の美しさで物の価値を判断する方は、他の商品のお買い上げをお勧め致します。新品では味わえない程よくエイジングされた電子回路やスピーカから発せられる音をお楽しみいただければ幸いです。ヘッドホン端子もあり、アパートマンションでの練習に最適です。ちょっとしたバーや教室くらいの広さでのライブにも良いです。GeneralMODELMB30（生産完了品）RANGEMBTECHNOLOGYSOLIDSTATECHANNELS2ElectronicsWATTAGE30WINPUTS1(+AUDIO)CONTROLSVOLUMEx2,COMP,GAIN,BASS,VOICESHIFT,VOICE,TREBLESpeakersSIZE1x10\"OUTPUTPOWER30WNAMEIMPEDANCEFootswitch\u0026AccessoriesFOOTSWITCHCABLESPOWERDimensionsWEIGHT(KG)14.8DIMENSIONSinmm(WxHxD)440x410x260OtherMASTERVOLUMEEFFECTSEFFECTSLOOPYESUNIQUELINEOUT,HEADPHONESOUT,FXLOOP・寿命部品である電解コンデンサを全て日本メーカーのコンデンサへ変更しております。ニチコンオーディオ用(メタリックグリーン色)ニチコンオーディオ用(ゴールド色)ルビコン導電性高分子アルミ固体(シルバー色)ルビコン低インピーダンス(ブラック色)・ガリや接触不良はなし。・ジャック・ポットは念のため全て接点復活剤で清掃済み。・ねじの錆や擦れなどあり。・ダイソーのお掃除シートとブラシで清掃しています。・古い商品ですので、ご理解の上ご購入下さい。・神経質な方の購入はお控え下さい。・即購入歓迎です。専用出品は出来かねます。・これ以上の値下げは…
http://narcologia.ru/goods/forthcoming185792.html
http://narcologia.ru/goods/enquire449989.html
http://narcologia.ru/goods/financier457160.html
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