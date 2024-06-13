真天地開闢集団　ジグザグ　まとめ売り　CD Blu-ray Tシャツ　ロンT

真天地開闢集団ジグザグのCDBlu-rayロンTのセットです。CDは全部パソコンに取り込んだ後、スマホで聴いていたので再生回数は少ないはずです。歌詞カードは大殺界のものは結構見たかもです。夢幻は綺麗です。特典も付いていたみたいで。未開封です。画像でお確かめください。ケースには全て、スレ、擦れ、キズがございます。Blu-rayはハキュナマタタのものに、特典のブロマイドついていました。未開封です。再生回数は2回ほど、もう１つのディスクは1回。MV集の方は2回よりは多く視聴したと思います。ロンTは複数回着用と洗濯してます。生地は使用感ありますし、1年以上放置してクローゼットに他の衣類とハンガーにかけてあったものです。プリントは綺麗です。このTシャツにおいては、あくまで複数回着用、洗濯済みの古着なので、理解いただける方のみ購入をご検討ください。発送の都合上、ジップロックに入れて小さく圧縮します。以上、ご理解いただいた方のみ、よろしくお願いします。



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