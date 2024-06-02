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Pioneer DJM−750MK2 DJミキサー
商品番号 C60338115326
商品名

Pioneer DJM−750MK2 DJミキサー
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 33,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PioneerDJM−750MK2の17年製になります。購入してから自宅で使用していました。基本的に2ch、3chのみをPHONOにて使用していただけなので外観綺麗かと思います。写真5のようにチャンネルレベルインジケーター-12の箇所がヒューズ切れしていますが問題なく使用できています。(2.3.4ch)インターフェース内臓なのでPCと直接繋いで音楽制作もできるのがとても良かったです。まだまだ使って頂ける商品だと思いますが機材整理のため出品させてもらいます。発送は正規の箱にて発送させて頂きます。他質問等あれば気軽にお問い合わせください。付属品電源コード取扱説明書種類...DJミキサー#DJM750MK2#Pioneer#DJmixer
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