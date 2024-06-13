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速水御舟墨牡丹図木版画　限定　205/350 掛軸一幅　手摺木版画　真作44
商品番号 P98108202329
商品名

速水御舟墨牡丹図木版画　限定　205/350 掛軸一幅　手摺木版画　真作44
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 31,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···木版画　　　　　　　手摺木版画　　速水御舟作　墨牡丹図形式···掛け軸・掛軸　　　　限定　　205/350主題···静物墨牡丹図　　　速水御舟作　墨牡丹図　手摺木版画　205/350限定品　未使用品　　　彫刻　　藤沢　洋　　　摺師　　佐藤景三　　　　　紙漉　岩野市兵衛　版元　モモセ版画美術　　　状態　　作品及び表具共ウブ　　未使用品です。　　　サイズ　表具　　130.cmX66.5cm　　　　　　　木版画　　38.5cmX52.5cm専用桐箱　　　　75cm8.0cm7.5cmタトウ箱　　　　76cm8.5cm8.0cm100サイズゆうパックにて厳重発送いたします。　　　　　　　花鳥画の得意な速水御舟　　　　　　　　　この作品は墨牡丹図を手摺木版画にした物　限定品　　　　　　　綺麗なしかも御舟ならではの、　　　　　　　繊細さと上品さ作品に表れでます。　　　　　　　　　　きっと素晴らしい雰囲気を醸し出す作品です。　　　　　　　　宜しくお願い申し上げます。
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