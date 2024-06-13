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- 速水御舟墨牡丹図木版画 限定 205/350 掛軸一幅 手摺木版画 真作44
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商品詳細
種類···木版画 手摺木版画 速水御舟作 墨牡丹図形式···掛け軸・掛軸 限定 205/350主題···静物墨牡丹図 速水御舟作 墨牡丹図 手摺木版画 205/350限定品 未使用品 彫刻 藤沢 洋 摺師 佐藤景三 紙漉 岩野市兵衛 版元 モモセ版画美術 状態 作品及び表具共ウブ 未使用品です。 サイズ 表具 130.cmX66.5cm 木版画 38.5cmX52.5cm専用桐箱 75cm8.0cm7.5cmタトウ箱 76cm8.5cm8.0cm100サイズゆうパックにて厳重発送いたします。 花鳥画の得意な速水御舟 この作品は墨牡丹図を手摺木版画にした物 限定品 綺麗なしかも御舟ならではの、 繊細さと上品さ作品に表れでます。 きっと素晴らしい雰囲気を醸し出す作品です。 宜しくお願い申し上げます。
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