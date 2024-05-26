SUZUKI 大正琴用アンプ SA-15

・商品名：SUZUKI大正琴用アンプSA-15・特徴：電気大正琴をつないで演奏する、大正琴用のアンプです。☆商品について☆・電源が入り、音色、音量が調節できることを確認しています。単3乾電池8本をご用意ください。・写真に写っているものが全てです。・USED品にご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。・商品状態は主観となります。☆製品仕様☆スピーカー：楕円出力：3W電源：DC12V（単3×8）消費電力：6.2WDC接続可能大正琴：こはくソプラノ・こはくタイプII・ゆり・紅葉・蘭ソプラノ・蘭タイプII・弁慶・典雅・風雅寸法：8.5×12.5×21cm重量：0.9kg（乾電池なし）アクセサリー・パーツ...メンテナンス用品アクセサリー・パーツ...その他中古につき現状です写真のものが届きます