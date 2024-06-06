CASIO 電子キーボード Casiotone 32ミニ鍵盤 SA-50

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商品詳細
CASIO電子キーボードCasiotone32ミニ鍵盤SA-50ホワイト＆グリーンブックオフで新品表記(税込み：4180円)のものを購入しましたが、タッチレスポンス機能付きと勘違いして買ったため、出品いたします。一度電池をいれて音出し済みですが、動作は問題なかったです。商品発送後お手元に届いてからの不具合での返品には対応致しかねます。ご理解下さる方のご購入よろしくお願い致します。※動作には単3電池6本必要です。※ACアダプターは別売りです。※写真の外箱に入れて発送します。外箱の一部に傷がございます。(製品等に傷はございません。)#カシオ計算機#SA_50
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