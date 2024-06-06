希少品。九谷木米　金の香炉　総柄、人物画

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3号豆香炉 木米 – Juttoku. 3号豆香炉 木米 – Juttoku.

●品名美品 九谷木米 金彩香炉 人物総柄模様●サイズcm直径10.5口径6.5高さ10.5素人寸法です。若干の誤差は御了承ください。●色/デザイン金彩 ゴールド総柄人物画足付き全体的に金色＆総柄の華やかな香炉です。●状態B若干の使用感ありますが、大きな汚れやダメージは見当たりません。長期自宅保管品です。自宅保管品にご理解いただける方のご購入お願い致します。他にも食器等多数出品中！おまとめ購入大歓迎(^^)S新品・タグ付きA未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。B多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。C特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ないかと思われます。D状態が悪く使用感の強いお品となっております。Eジャンク品or難あり品★出品前に入念に検品をしておりますが、見落としによる小さな汚れなどのダメージがある場合もございますのでご了承下さい。●ご購入ご希望の方は必ずプロフィールの一読をお願い致します m(__)m●ブランドについて（インターネットより）木米（もくべい） 伝統画風「時代絵」のひとつ古九谷が廃窯されてから約百年後、加賀藩営で金沢に春日山窯が開かれました。京焼の名工・青木木米の指導により、全面に赤をほどこし、人物を主に五彩を使って描き込んであります。中国風の上絵といえるでしょう。製品の特徴こどもや老人・仙人などをたくさん描き、赤で塗りつぶしているのが特徴です。詳細説明【詳細説明】青木木米（もくべい)京都の陶工仁清・乾山と並んでわが国三大名工の一人と称される。姓は青木、幼名八十八、のち父の名を襲って佐兵衛と改名。通称木屋佐兵衛、一説に木舎佐平、または左兵衛・左平・字は青来。木米・聾米・九々麟・百六散人・古器観・停雲楼などの号がある。種類···香炉