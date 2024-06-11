ブルーロック　アクリルキーホルダー

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商品詳細
アニメイトでDVDを購入した特典でついてきたキーホルダーです未開封です。バラ売り不可です⚠️おまけで凛ちゃんのノートも1冊おつけします。⚠️素人管理なので理解のある方のみ購入お願いします#ブルーロック#潔世一#いさぎよいち#蜂楽廻#ばちらめぐる#國神錬介#くにがみれんすけ#千切豹馬#ちぎりひょうま#御影玲王#みかげれお#凪誠士郎#なぎせいしろう#ブルーロックグッズ#アニメグッズ#特典グッズ種類···キーホルダー
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