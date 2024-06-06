戦艦少女R アーチャーフィッシュ バニーガールVer. フィギュア

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OMH1/7スケール完成品フィギュア2022年6月に新古品を購入国内正規品欠品なし【商品状態】外箱に少し痛みがございます。その他問題なく良好な状態です。付属のグラス、シールは未使用です。❌専用、取置き、値下げ不可❌商品ID記載、箱無し発送不可【発送】プチプチ包装、濡れ防止、ダンボールにて24時間以内に発送致します。ショップ相場価格よりも安く出品しておりますが一定期間売れなければショップ売却or再出品することがあります。御了承くださいませ。24時間コメント不要即購入していただいて構いません。メッセージなしの無言取引も問題ございません。他の出品商品は#りるむるるにてご覧ください。