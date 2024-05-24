ギラティナVSTAR UR

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···URパックから自引きし、即スリーブに入れ保存してあります。新品未使用ですが、トラブル防止の為、プレイ用でお願いします。値引き不可取り置き不可即購入可検索ワードポケカポケモンカードレイジングサーフ黒炎の支配者ポケモンカード151スノーハザードクレイバーストトリプレットビートスカーレットexバイオレットex白熱のアルカナＶスターユニバースパラダイムトリガーロストアビスダークファンタズマタイムゲイザースペースジャグラーバトルリージョンVstarＶスターリザードンexピジョットexサーナイトexミライドンexアルセウスルカリオダークライオリジンパルキアオリジンディアルガヒスイヌメルゴンヒスイゾロアークカイセキスターバースvmaxクライマックスシャイニースターVイーブイヒーローズ蒼空ストリーム摩天パーフェクトフュージョンアーツポケカ25周年Anniversarycollectionミュウピカチュウレッドハイクラスパック
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