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商品詳細
有田焼の名工、松本幹治郎の白磁竹彫陶硯です。共箱付可愛らしい、愛玩用の陶硯です。新品未使用品、自宅保管品です。画像をご参照の上宜しくお願い致します。サイズは、直径7.3✕厚さ1.5です。
http://narcologia.ru/goods/capitation839108.html
http://narcologia.ru/goods/tenet457563.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild463152.html
白磁竹彫 陶硯 松本幹治郎作 共箱-
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