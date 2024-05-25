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【真作】青山/嵐中漁師図/掛軸☆宝船☆AB-346
商品番号 A20485321144
商品名

【真作】青山/嵐中漁師図/掛軸☆宝船☆AB-346
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 3,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】青山【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミ有ります。表装は絹表装で概ね良好です。　桐合せ箱付　　軸丈　縦　172cm×幅　53cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。*送料は無料でお届け致します*他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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