【真作】青山/嵐中漁師図/掛軸☆宝船☆AB-346

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【真作】【参考】青山【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミ有ります。表装は絹表装で概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 172cm×幅 53cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。*送料は無料でお届け致します*他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。