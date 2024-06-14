B3 海外アート真作 作家物 F10油彩肉筆画 横たわる女 アンテーク ...

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海外の作家 Diner技法 油彩肉筆題名 不明コンディション 額装は、ゴールド額装アンティークで重厚感があります。ややスレ、アタリ有りキャンパスに油彩肉筆 良好ガラス板付きサイズ 額装 64センチ×72センチ キャンパスF10プロフィールお読みください。￼日本人/人気アーティスト···藤城清治加山又造小磯良平外国人/人気アーティスト···シャガールモネ