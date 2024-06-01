分数チェロ　3/4 Suzuki No.72 1982製



SUZUKI No.72 3/4 チェロ 【スズキ】 | 島村楽器オンラインストア



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チェロ Suzuki／No.72



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種類···チェロ cello4分の3レベル···初心者適応身長 135〜155cmスズキの分数チェロ3/4です。購入は1982ですが、ほとんど弾かずに眠っており、2021年4月に改めて駒も新品にて楽器店で調整（25000円程）しました。弓はAryFrance高級フェフナンブコで2021年4月に購入。はっきり覚えていませんが8万円ほどしたと思います。弓の専用ケース（9900円）はお付けします。ソフトケースは2021年4月にスズキ純正のソフトケース（25000円）を購入、内側は多少糸のほつれなどあります。外側は綺麗です。楽譜入れのポケット、小物入れのポケット、弓を収納するポケットがあり、必要なものは入ります。2023年に4月に弦をエヴァピラッツィに交換（28600円）、同時期に弓の毛替え（9000円）もしましたので、まだしばらくこのまま弾いていただけます。子どもが2年と3ヶ月使用しました。傷は多少ありますが綺麗な方だと思います。ハイポジションの移動で多少指板の色褪せはありますが、演奏に支障はないです。音色はこのモデルなりに鳴っていると思います。試奏をおすすめいたします。フルサイズが大きすぎるという小柄な方にもおすすめです。ちなみに、スズキの72はサイズ3/4で現在定価22万円程のようです。