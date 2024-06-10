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- Ｋ８９３ 水指 『山本楽山造』『雪洞(ぼんぼり)水指』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 17cm(蓋含まず)横幅 約 19cm※素人の測定のため、誤差がございます。内部、底部に汚れがあります。塗蓋に傷、汚れがあります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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