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Ｋ８９３　水指　『山本楽山造』『雪洞(ぼんぼり)水指』　共箱　茶道具
商品番号 U67974465721
商品名

Ｋ８９３　水指　『山本楽山造』『雪洞(ぼんぼり)水指』　共箱　茶道具
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 4,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　17cm(蓋含まず)横幅　約　19cm※素人の測定のため、誤差がございます。内部、底部に汚れがあります。塗蓋に傷、汚れがあります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/conception538557.html
http://narcologia.ru/goods/Adder239775.html
http://narcologia.ru/goods/protein658934.html
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