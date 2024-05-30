USJ チャレンジカード 優先券 2枚セット

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商品詳細
USJのジュラシックパークのチャレンジカード2枚セットになります。エクスプレスパスとしてご使用いただけます。・ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド(通常)・ザ・フライング・ダイナソー・アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド・ジョーズ・ミニオン・ハチャメチャ・ライド・ミニオン・ハチャメチャ・アイス・ユニバーサルモンスターライブロックンロールショー・ウォーターワールドジュラシックパークザライドの休止中の為の措置になりますので、ご使用の際はお早めにご使用ください。20代前後の男性がグループに1人いらっしゃればお使いいただけます。人数制限、使用期限はございません。1枚につき1つのアトラクションに優先的に案内されます。ユニバーサルスタジオジャパンユニバUSJエクスプレスパスチャレンジカードジュラシックパークジュラパ遊園地/テーマパーク···ユニバーサル・スタジオ・ジャパンエリア···関西枚数···2枚
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