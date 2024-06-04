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重箱式巣箱台 300㎜用 ニホンミツバチ 鉄製台
商品番号 S51477582667
商品名

重箱式巣箱台 300㎜用 ニホンミツバチ 鉄製台
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

300㎜用ハンドメイドニホンミツバチ重箱式巣箱の台と底板になります重箱の対応幅は正方形で外形300㎜～285㎜台の高さは約250㎜になります巣門は4面7㎜底板は厚み12㎜幅約295㎜長さ約350㎜網の目6㎜鉄で製作してありますので錆止めで下塗り赤色の錆止め上塗りツヤ消ブラック塗装してあります。注意写真1枚目の重箱巣箱の台が商品になります底板の金網の在庫がなくなりましたらトリカルネットに変更になります。ハンドメイドの為多少の歪みや多少の塗装むらがあることがありますご理解の購入よろしくお願いします。#キンリョウヘン#ニホンミツバチ#重箱巣箱#ニホンミツバチ蜜蝋#誘引液待ち箱用品の種類...ケージ用品爬虫類/両生類...その他用品の種類...
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