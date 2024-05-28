ピュリナ　ニューロケア　1kg

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商品詳細
ピュリナプロ・ライン「ニューロケア」1kg獣医師専用 犬用療養食突発性てんかん、認知機能不全症候群をケアする療養食です。賞味期限：2023年12月老犬の食餌を変更したため、出品させて頂きます。
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http://narcologia.ru/goods/conception844657.html
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