「川流」三重フィルター式給水器

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商品詳細
カラー···ホワイト用品の種類···自動給水器昨年末に初めて犬を飼いました。その際のペット用品のセットの中に含まれていた物です。一度も開封\u0026使用していません。現物を開けていないので、添付している写真は、Amazonに掲載されていたものです。店頭では、９８００円で販売されていました。
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