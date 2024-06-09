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「川流」三重フィルター式給水器
商品番号 P27614501457
商品名

「川流」三重フィルター式給水器
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト用品の種類···自動給水器昨年末に初めて犬を飼いました。その際のペット用品のセットの中に含まれていた物です。一度も開封\u0026使用していません。現物を開けていないので、添付している写真は、Amazonに掲載されていたものです。店頭では、９８００円で販売されていました。
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