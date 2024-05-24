キャットケージ 2段 木製フレーム ハンモック付 広々 多段 留守番 脱走防止

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・素材無垢材フレーム・カラーナチュラル・商品サイズ幅85.5cm×奥行き54.5cm×高さ128cm・梱包数1・梱包サイズ87*25*64CM・重量（N.W.）20KG・重量（G.W.）22KG・組立品/完成品組立品・耐荷重棚板1枚あたり15kgこの商品について：◎01こんな時に大活躍キャットケージ◎02猫ちゃんの安全を守って、飼い主も安心！◎03無垢材フレームでもっとしっかり◎04二種類の棚板でのびのびリラックス◎05広々としたスペースで窮屈しない◎06つまみタイプのドアがいたずらしにくい◎07猫ドア付き、出入り自由◎08ゆったりくつろげるハンモック付き◎09掃除しやすいトレイ◎10キャスター付きで移動ラクラク商品の説明：◆01こんな時に大活躍キャットケージ1.出かける時お留守番時に、子猫の安全を守る。2.多頭飼いの時けんか防止用。最初の仲悪い時期に猫たちを分離して冷静にする。3.猫の運動不足を解消したい時二段と三段のケージで上下運動できる。4.猫が病気になる時世話しやすい構造。他の子とも距離を保つ5.お料理中やお食事中いたずら防止やテーブルに上がるのを防止する。◆02猫ちゃんの安全を守って、飼い主も安心！1.無垢材フレームでもっとしっかり2.二種類の棚板でのびのびリラックス3.広々としたスペースで窮屈しない4.つまみタイプのドアがいたずらしにくい5.猫ドア付きて出入り自由6.ゆったりくつろげるハンモック付き7.掃除しやすいトレイ8.キャスター付きで移動ラクラク◆03無垢材フレームでもっとしっかりフレームは欅の木で、全て天然木（無垢材）を使用しており、一般的なケージに比べ質感・耐久性に優れ、揺れることや崩れることの問題を解決し、全体がもっと安定してしっかりしている。木のぬくもりやカラーによって、ナチュラルインテリアが、可愛らしくもおしゃれな雰囲気をかもし出してくれる。◆04二種類の棚板でのびのびリラックス幅広タイプのステップと三角ステップの二種類棚板があり、猫ちゃんが上り下りしやすい。サイズも十分あるので、のびのびリラックスできる。棚板に猫ベッドやおもちゃなども置ける。※棚板の耐荷重は15kgで、大型猫や多頭飼いでも安心！