homspun ホームスパン　タンクトップ　キャミソール

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商品詳細
ブランド：homspunアイテム：カットソーカラー：ブラックサイズ：フリー素材：コットン100%着丈約71cm、身幅約41cmAラインシルエット。3段になっています。ヒップが隠れる丈。数回着用しましたが特に目立つ汚れなどなく綺麗な状態です。目立った汚れなどは写真に撮ったり内容を書くようにしていますが、細かいシミや傷など見落としがあるかもしれません。個人の感覚の違いなどもあるかもしれませんのでご了承くださいね。柄・デザイン···無地カラー···ブラック季節感···夏#homspun#sisisi#sisisicomfort#Ballerinapink#veritecoeur
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful619151.html
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