数年前に銀座店のZARAで購入しました。数回着て、自宅保管しておりました。1枚でサラっとおしゃれに着れます。色味は原色の黄色になります。1番最後の色が近い色になります。



ラインストーン シームレス トップス - ホワイト | ZARA Japan / 日本



サテントップス - ダークベージュ | ZARA Japan / 日本



サテン オープンバック トップス - ホワイト | ZARA Japan / 日本



セミシースルーフリルトップス - カーボングレー | ZARA Japan / 日本



ラインストーン メッシュ クロップドトップス - ライトグレー | ZARA ...



クロップド丈トップス - ブラック | ZARA Japan / 日本



コントラスト レース ニットトップス - 単一 | ZARA Japan / 日本



カットアウト入りニットトップス - ホワイト | ZARA Japan / 日本



ストレッチ コットン クロップドトップス - パステルイエロー | ZARA ...



ボタン ビスチェ トップス X MAISON SPECIAL - ブラック | ZARA Japan ...



春先に買って夏まで着倒す！「ZARA」の長袖シアーリブニット ...



ベアバックトップス - ブラック | ZARA Japan / 日本



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リネン ホルターネック トップス - サンド | ZARA Japan / 日本



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