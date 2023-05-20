群言堂　登美　麻トップス

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麻100％のシャリッとした肌触りの生地ゆったりシルエット両サイドポケット付きサイドスリット入り襟元の折り返し方で雰囲気、ニュアンスを変化出来ますワンシーズン、ホームクリーニングしながら着用しました特に傷みはございませんが、USED品としてお願いいたします保管中のシワ感ございますご了承ください身幅約54㌢着丈約58㌢素材...麻カラー...ベージュ袖丈...半袖柄・デザイン...無地