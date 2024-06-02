エルシャプリエ　ナイロン舟型トートM

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カラー···ブラックHerveChapelierエルベシャプリエナイロン舟型トートM手持ちに若干色褪せあり。それ以外は目立った傷もなくまだまだ使って頂けると思います。サイズ高さ：約23㎝幅：上部約38.5㎝ 下部約20㎝マチ：約20cm持ち手の長さ約29㎝※素人寸法となりますので若干の誤差はご了承ください。 中古品となります。ご理解いただける方、宜しくお願いします。折りたたんで発送させていただきます。