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サマンサタバサプチチョイス　ニュアンスカラーバッグ　ピンク　新品
商品番号 X96305792519
商品名

サマンサタバサプチチョイス　ニュアンスカラーバッグ　ピンク　新品
ブランド名 サマンサタバサプチチョイス
特別価格 税込 5,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇◇SamanthaThavasaPetitChoice(サマンサタバサプチチョイス)のニュアンスカラーバッグ◎コロンとしたフォルムが上品なショルダーバッグ。◎シンプルながらトリコロールカラーで、おしゃれなデザインに仕上げました。◎ハンドバッグとしても、ショルダーバッグとしても使用できる、２way仕様となっています。◎サマンサタバサプチチョイスの長財布がぴったり入るサイズ感です。●サイズ：FREE/.(00)：幅18cm/高さ15cm/マチ8cm/持ち手上がり7cm/ショルダー：最長112.5cm/ショルダー：最短103.5cm/重さ552g●カラー：ピンク●定価：22000(税込)●品番：ZB24※撮影小物など付属しません※新品ですが、タグなしのため、お安くしております。★ほかの色もございますので、コメントにてお問い合わせください。◆値引き交渉をお受けしませんので、予めご了承ください。-------------------------------------------------※新品未使用品ですが、稀に細かい傷、しわ、ほつれ等がございます。　完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください。※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。　またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。＃SamanthaThavasaPetitChoice
http://narcologia.ru/goods/moped595568.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome822543.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney982949.html

サマンサタバサプチチョイス　ニュアンスカラーバッグ　ピンク　新品
ニュアンスカラーバッグ

サマンサタバサプチチョイス　ニュアンスカラーバッグ　ピンク　新品
ニュアンスカラーバッグ(FREE ピンク): Samantha Thavasa Petit Choice ...

サマンサタバサプチチョイス　ニュアンスカラーバッグ　ピンク　新品
ニュアンスカラーバッグ

サマンサタバサプチチョイス　ニュアンスカラーバッグ　ピンク　新品
Samantha Thavasa Petit Choice - サマンサタバサプチチョイス ...

サマンサタバサプチチョイス　ニュアンスカラーバッグ　ピンク　新品
ニュアンスカラーバッグ(FREE ピンク): Samantha Thavasa Petit Choice ...

サマンサタバサプチチョイス　ニュアンスカラーバッグ　ピンク　新品
ニュアンスカラーバッグ

サマンサタバサプチチョイス　ニュアンスカラーバッグ　ピンク　新品
ニュアンスカラーバッグ(FREE ピンク): Samantha Thavasa Petit Choice ...

サマンサタバサプチチョイス　ニュアンスカラーバッグ　ピンク　新品
Samantha Thavasa Petit Choice - サマンサタバサプチチョイス ...

サマンサタバサプチチョイス　ニュアンスカラーバッグ　ピンク　新品
Samantha Thavasa Petit Choice - サマンサタバサプチチョイス ...

サマンサタバサプチチョイス　ニュアンスカラーバッグ　ピンク　新品
ニュアンスカラーバッグ(FREE ピンク): Samantha Thavasa Petit Choice ...

サマンサタバサプチチョイス　ニュアンスカラーバッグ　ピンク　新品
Samantha Thavasa Petit Choice - サマンサタバサプチチョイス ...

サマンサタバサプチチョイス　ニュアンスカラーバッグ　ピンク　新品
ハートダイカットバッグ(FREE ピンク): Samantha Thavasa Petit Choice ...

サマンサタバサプチチョイス　ニュアンスカラーバッグ　ピンク　新品
ニュアンスカラーバッグ

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ハートダイカットバッグ(FREE ピンク): Samantha Thavasa Petit Choice ...

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