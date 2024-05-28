サマンサタバサプチチョイス　ニュアンスカラーバッグ　ピンク　新品

◇◇SamanthaThavasaPetitChoice(サマンサタバサプチチョイス)のニュアンスカラーバッグ◎コロンとしたフォルムが上品なショルダーバッグ。◎シンプルながらトリコロールカラーで、おしゃれなデザインに仕上げました。◎ハンドバッグとしても、ショルダーバッグとしても使用できる、２way仕様となっています。◎サマンサタバサプチチョイスの長財布がぴったり入るサイズ感です。●サイズ：FREE/.(00)：幅18cm/高さ15cm/マチ8cm/持ち手上がり7cm/ショルダー：最長112.5cm/ショルダー：最短103.5cm/重さ552g●カラー：ピンク●定価：22000(税込)●品番：ZB24※撮影小物など付属しません※新品ですが、タグなしのため、お安くしております。★ほかの色もございますので、コメントにてお問い合わせください。◆値引き交渉をお受けしませんので、予めご了承ください。-------------------------------------------------※新品未使用品ですが、稀に細かい傷、しわ、ほつれ等がございます。 完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください。※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。 またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。＃SamanthaThavasaPetitChoice



ニュアンスカラーバッグ



ニュアンスカラーバッグ(FREE ピンク): Samantha Thavasa Petit Choice ...



ニュアンスカラーバッグ



Samantha Thavasa Petit Choice - サマンサタバサプチチョイス ...



ニュアンスカラーバッグ(FREE ピンク): Samantha Thavasa Petit Choice ...



ニュアンスカラーバッグ



ニュアンスカラーバッグ(FREE ピンク): Samantha Thavasa Petit Choice ...



Samantha Thavasa Petit Choice - サマンサタバサプチチョイス ...



Samantha Thavasa Petit Choice - サマンサタバサプチチョイス ...



ニュアンスカラーバッグ(FREE ピンク): Samantha Thavasa Petit Choice ...



Samantha Thavasa Petit Choice - サマンサタバサプチチョイス ...



ハートダイカットバッグ(FREE ピンク): Samantha Thavasa Petit Choice ...



ニュアンスカラーバッグ



ハートダイカットバッグ(FREE ピンク): Samantha Thavasa Petit Choice ...



サマンサタバサプチチョイス Samantha Thavasa Petit Choice ...